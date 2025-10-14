El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 18 grados durante las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 76% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 89% a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 66% a las 10:00 horas y continuando su descenso hasta un 39% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo a medida que avanza el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento suave y constante ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 30 grados alrededor de las 17:00 horas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:46, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera hoy será perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con un ambiente cálido y soleado que invitará a salir y disfrutar del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.