El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.
Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el calor sea más intenso. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22°C hacia el final de la jornada.
La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, se registrará una humedad del 60%, que irá disminuyendo a medida que avance el día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 35% por la tarde. Esto hará que la sensación de calor sea más llevadera, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas pico.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. Este viento ligero proporcionará un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el norte, manteniendo su intensidad moderada.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes, siendo un buen momento para disfrutar de paseos, deportes o cualquier evento al exterior.
El orto se producirá a las 08:25, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 19:42, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.
