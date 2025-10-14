El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 89% a las 1 de la madrugada y un 86% a las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 50% a las 2 de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 4 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 5 km/h y alcanzando picos de hasta 30 km/h en las horas de la tarde, especialmente entre las 2 y las 5 de la tarde. Este viento, que será predominantemente del sur-suroeste, podría generar algunas ráfagas más intensas, pero en general no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados a las 2 de la tarde y manteniéndose en torno a los 28 grados entre las 3 y las 5 de la tarde.

Durante la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:51. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 9 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la noche.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar del buen tiempo que nos ofrece este 14 de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.