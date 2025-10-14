El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.
La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 89% a las 1 de la madrugada y un 86% a las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 50% a las 2 de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 4 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 5 km/h y alcanzando picos de hasta 30 km/h en las horas de la tarde, especialmente entre las 2 y las 5 de la tarde. Este viento, que será predominantemente del sur-suroeste, podría generar algunas ráfagas más intensas, pero en general no se anticipan condiciones adversas.
La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados a las 2 de la tarde y manteniéndose en torno a los 28 grados entre las 3 y las 5 de la tarde.
Durante la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:51. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 9 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la noche.
En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar del buen tiempo que nos ofrece este 14 de octubre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.
- Una joven monta un restaurante en un pueblo de Córdoba y toda España reacciona a los precios: 'Menú por 10 euros
- EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto
- Vía Crucis Magno de Córdoba: estos son los días de regreso de las hermandades a sus templos
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo del 13 de octubre
- El Magno Vía Crucis une a Córdoba y su provincia
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- Comienza la temporada de caza mayor en Andalucía: estas especies se pueden abatir hasta febrero
- Feria de Córdoba 2026: las casetas tendrán que bajar los decibelios y poner solo música tradicional de 13 a 17 horas