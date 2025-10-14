El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Martos se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 27 grados durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo a un 31% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante agradable, sin la incomodidad que a veces puede generar una alta humedad. Los vientos serán suaves, predominando del este y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Estas condiciones de viento ayudarán a refrescar el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no hay que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la tarde y bajando a 19 grados al caer la noche. La puesta de sol está prevista para las 19:40, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la tarde sea perfecta para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la ciudad.

En resumen, Martos disfrutará de un día espléndido con cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer, ya sea en familia, con amigos o en solitario. Aprovecha este clima favorable y planifica actividades que te permitan disfrutar de este hermoso día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.