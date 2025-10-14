El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Marchena disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 31 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 31 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles altos durante la mañana, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 39% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las altas temperaturas. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 7 km/h en las horas de la tarde y noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Marchena podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos sociales. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar del entorno natural y de la comunidad.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para diversas actividades, desde paseos por el campo hasta reuniones familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.