El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Aljarafe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 34% por la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo a medida que se acerque la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio del calor. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a las 21:00 horas, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría ser un factor refrescante al caer la noche.
No se anticipan lluvias en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:48 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores alrededor de 22 grados hacia la noche. Este enfriamiento gradual permitirá que la velada sea placentera, ideal para paseos o actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy se caracteriza por un ambiente despejado, temperaturas cálidas y ausencia de precipitaciones, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno y de las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.
