El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Lucena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 32% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, lo que es perfecto para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas, y no se prevén rachas fuertes que puedan causar incomodidad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que no tendrán que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de precipitaciones también permitirá que el sol brille con fuerza, lo que podría llevar a un aumento en la sensación térmica, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 19:42, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo una noche más fresca y agradable. Se espera que la temperatura caiga a unos 19°C hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila y confortable.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.