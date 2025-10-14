El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean agradables. A las 00:00 horas, se registró una temperatura de 21 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 18 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 10:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día, donde se espera que alcance un 62% a las 00:00 horas, aumentando hasta un 100% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 39% hacia las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y cómoda.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste a una velocidad de 9 km/h durante la madrugada, disminuyendo a 1 km/h hacia la tarde. A lo largo del día, se espera que la dirección del viento cambie, predominando del este y noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 17 km/h en las horas centrales del día. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que el día avanza, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se espera que el termómetro marque 30 grados . Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados a las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:46 horas, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseos, deportes o simplemente relajarse en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.