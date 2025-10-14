El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 28 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la ciudad desde temprano, con un orto programado para las 08:21. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 19 grados a la 01:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 27 grados a las 15:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% por la mañana y disminuyendo a un 29% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Las ráfagas máximas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 12 km/h, mientras que por la tarde se espera que el viento se mantenga en torno a los 8 km/h.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Linares pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo hacen de este un día ideal para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque el ocaso, programado para las 19:38, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 23:00. La noche se presentará fresca y agradable, con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas. En resumen, el tiempo de hoy en Linares será perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables y sin la amenaza de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.