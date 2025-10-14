El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 26 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando un 98% en las primeras horas, pero irá disminuyendo a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 55% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento que puedan resultar problemáticas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será buena, aunque se registraron algunas brumas en las primeras horas, que se disiparán rápidamente con la llegada del sol.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:53, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. La combinación de cielos despejados y temperaturas cálidas sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Lepe.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.