El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A partir de las 9 de la mañana, se espera que la temperatura empiece a aumentar, alcanzando los 21 grados a las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 31 grados a las 6 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (87%), irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá más seco y cómodo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h, lo que aportará una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, aumentando su velocidad hasta alcanzar rachas de hasta 20 km/h por la tarde. Esta brisa será un alivio ante las altas temperaturas esperadas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, y la ausencia de nubes significativas permitirá disfrutar de un cielo despejado, ideal para actividades recreativas y deportivas.

Por la noche, el tiempo se mantendrá despejado, con temperaturas que descenderán gradualmente, alcanzando los 22 grados a las 10 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:49, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima perfecto en Lebrija. En resumen, hoy es un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar al máximo el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.