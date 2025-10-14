El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde. Este incremento en el termómetro se verá acompañado de una ligera brisa que, aunque moderada, aportará frescura al ambiente. A lo largo del día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 25°C, lo que resulta ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se situará en niveles cómodos, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo hasta un 29% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque la sensación térmica será agradable, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán entre 2 y 10 km/h, predominando de dirección norte y noreste. Estas condiciones de viento son favorables para quienes disfrutan de actividades como el senderismo o el ciclismo, ya que no se anticipan ráfagas fuertes que puedan incomodar a los deportistas o a quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar planes familiares al aire libre.

El orto se producirá a las 08:22 y el ocaso será a las 19:39, lo que proporciona un amplio margen de tiempo para aprovechar la luz del día. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, hoy es un día propicio para disfrutar de la belleza de Jaén, ya sea paseando por sus calles, visitando parques o simplemente relajándose en casa con las ventanas abiertas para disfrutar del tiempo.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, lo que invita a salir y disfrutar de un día espléndido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.