El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 68% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 82% a la 1 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en niveles más cómodos, alrededor del 37% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. La dirección del viento variará, pero en general se mantendrá en el sector sur, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Dos Hermanas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá que el sol brille con fuerza, alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a su máximo de 30 grados .

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados a las 19:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:48, marcando el final de un día soleado y cálido. En resumen, el tiempo en Dos Hermanas hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.