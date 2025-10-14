El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 19 grados a las 03:00 y 18 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, se prevé un repunte significativo, con temperaturas que alcanzarán los 29 grados a las 14:00 y 30 grados a las 15:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 67% a la medianoche y aumentando hasta un 99% a las 08:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 30% hacia las 20:00. Esta variación en la humedad puede hacer que las primeras horas de la mañana se sientan más frescas, pero el calor se hará notar a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará con una velocidad moderada, comenzando con ráfagas de hasta 9 km/h desde el suroeste en las primeras horas y cambiando a direcciones del sur y sureste a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 1 y 12 km/h, alcanzando su máxima intensidad hacia las 23:00, cuando se espera que sople desde el sur a 12 km/h.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de Écija pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Con el orto a las 08:27 y el ocaso a las 19:44, los ciudadanos tendrán muchas horas de luz para aprovechar el espléndido clima que se presenta hoy en Écija.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.