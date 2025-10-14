El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a media tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 50% hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 5 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 16 km/h. Esta brisa suave será un alivio ante las temperaturas que, en su punto máximo, podrían llegar a los 30 grados en horas de la tarde. La combinación de un cielo despejado y un viento ligero hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Coria del Río disfruten de un día soleado sin preocupaciones. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde-noche, alcanzando los 22 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 19:48 horas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La temperatura continuará bajando, y se espera que al final de la jornada se sitúe en torno a los 15 grados . La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.