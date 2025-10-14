El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 17 grados entre las 02:00 y las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, comenzará un repunte que llevará el termómetro a 30 grados hacia la tarde, alcanzando su máximo a las 16:00 horas. Este aumento de temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que pasará del 61% en la madrugada a un 30% en horas de la tarde, lo que generará un ambiente más seco y cálido.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste con velocidades que alcanzarán hasta 7 km/h en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación térmica más fresca en las primeras horas, pero se tornará más cálida a medida que el viento se estabilice.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que significa que los cordobeses pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo permitirán que el sol brille con fuerza, haciendo de este un día ideal para paseos y actividades recreativas.
El orto se producirá a las 08:26 y el ocaso a las 19:43, lo que brindará un amplio margen para disfrutar de la luz natural. En resumen, Córdoba vivirá un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias, perfecto para disfrutar de la belleza del entorno y las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.
