El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando un 98% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 61% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta los 27 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 27 grados . Este calor será más pronunciado en áreas expuestas al sol, por lo que se recomienda tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:53. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.