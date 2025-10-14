El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 19 grados durante la madrugada.

A lo largo del día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y soleado. La sensación térmica será bastante confortable, aunque se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y utilicen protector solar, especialmente durante las horas pico de sol.

La humedad relativa en Carmona se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 31% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a una sensación más fresca en comparación con días anteriores.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 13 km/h. Predominarán las direcciones del oeste y suroeste, lo que aportará un ligero alivio a las altas temperaturas de la tarde. Las ráfagas de viento más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que puede ser un factor refrescante en el ambiente.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado durante todo el día.

En resumen, Carmona disfrutará de un día espléndido, ideal para paseos y actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave, los habitantes podrán aprovechar al máximo este hermoso día de octubre. Se aconseja a todos que tomen precauciones ante el sol y disfruten de lo que la jornada tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.