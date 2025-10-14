El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 31 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz solar caldee el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 31 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día, donde se registrarán niveles altos, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 37% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán hacia el final de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente. Se espera que la temperatura mínima durante la noche sea de 5 grados, por lo que se aconseja a los habitantes de Camas abrigarse adecuadamente si planean estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda precaución ante el calor intenso de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.