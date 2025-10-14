El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un incremento en la temperatura, alcanzando los 27 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La máxima del día se prevé en 28 grados a las 17:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la tarde-noche.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se sitúa en un 56%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 84% a las 06:00 horas. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el calor se sienta más llevadero durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando rachas de hasta 24 km/h a las 13:00 horas. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Cabra pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, ideal para actividades al aire libre, paseos o simplemente disfrutar del sol.

El orto se producirá a las 08:24 horas, y el ocaso se espera para las 19:41 horas, lo que brindará una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.