El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un momento ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas abiertas. Este viento, aunque moderado, será suficiente para aliviar la sensación térmica en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias durante el día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:48, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la tarde sea ideal para paseos y encuentros familiares.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.