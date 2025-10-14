El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco y cómodo, especialmente en las horas de mayor calor.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 11 y 15 km/h, predominando de dirección oeste y sur. Este viento ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que las temperaturas altas sean más llevaderas. Durante la tarde, se espera que la brisa se intensifique ligeramente, alcanzando hasta 22 km/h, lo que será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo al aire libre.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para los eventos al aire libre y las actividades familiares. La visibilidad será buena, aunque se prevé que haya momentos de bruma en las primeras horas, especialmente en la madrugada, que se disipará rápidamente.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:48. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia la noche, lo que hará que las temperaturas sean agradables para salir a cenar o disfrutar de actividades nocturnas.
En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.
- Una joven monta un restaurante en un pueblo de Córdoba y toda España reacciona a los precios: 'Menú por 10 euros
- EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto
- Vía Crucis Magno de Córdoba: estos son los días de regreso de las hermandades a sus templos
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo del 13 de octubre
- El Magno Vía Crucis une a Córdoba y su provincia
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- Comienza la temporada de caza mayor en Andalucía: estas especies se pueden abatir hasta febrero
- Feria de Córdoba 2026: las casetas tendrán que bajar los decibelios y poner solo música tradicional de 13 a 17 horas