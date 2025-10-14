El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% al amanecer y descendiendo a un 27% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero. Es un día ideal para pasear por el centro de la ciudad o disfrutar de un almuerzo en alguna de las terrazas al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople con una velocidad variable a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán vientos del este a 10 km/h, aumentando ligeramente a 12 km/h en las horas siguientes. A medida que avance la tarde, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 8 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante que ayudará a mitigar el calor durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no hay riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que el sol se ponga a las 19:38, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 21°C a última hora de la tarde. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de un paseo nocturno o una cena al aire libre.

En resumen, Bailén disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer en este hermoso día de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.