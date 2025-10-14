El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registró una temperatura de 19 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 15 grados a las 06:00 horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se eleve, alcanzando los 18 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 25 grados hacia las 15:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 57% a medianoche, disminuirá a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos en torno al 34% por la tarde. Esto sugiere que el ambiente será seco y propicio para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 8 y 11 km/h, lo que aportará una brisa fresca. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del norte y noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 10 km/h. Esta brisa será un alivio ante el calor de la tarde, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la belleza de la ciudad.

El ocaso se producirá a las 19:37 horas, marcando el final de un día que, sin duda, será agradable y soleado. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Baeza se presenta como un destino ideal para disfrutar de la naturaleza y la cultura local. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar al máximo este día, ya que las condiciones climáticas son perfectas para salir y disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.