El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Baena, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 20 grados a las 02:00 y 03:00, y bajando a 19 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 21 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 24 grados a las 12:00, lo que indica un día cálido.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se sitúa en un 47%, aumentando gradualmente hasta un 70% a las 08:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 58% a las 10:00 y bajando a un 36% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 11 km/h hacia la tarde. Esto proporcionará una brisa suave que, combinada con el tiempo despejado, hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Baena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y una brisa suave. Es un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del sol en compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.