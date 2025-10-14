El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Arahal, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 31 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 22 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, se prevé un ligero descenso, con temperaturas de 19 grados a las 04:00 y 18 grados a las 05:00.
Durante la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 29 grados a las 14:00 y 30 grados a las 15:00. La tarde será cálida, con un máximo de 31 grados a las 17:00, antes de descender nuevamente hacia la noche. A las 19:00, se espera que la temperatura baje a 29 grados, y para las 23:00, se situará en 23 grados.
La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 71% a la medianoche y alcanzando un pico del 99% a las 09:00. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 40% hacia las 22:00.
En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a 15 km/h a la 01:00. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima velocidad de 20 km/h a las 22:00, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.
No se prevén precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que será un día ideal para actividades al aire libre. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo permitirán disfrutar de un día soleado y cálido, perfecto para paseos y actividades en familia.
En resumen, Arahal disfrutará de un día despejado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.
