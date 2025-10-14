El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 15 grados a las 04:00 y 05:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, se prevé un repunte en el termómetro, alcanzando los 17 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 24 grados a las 12:00. La tarde será cálida, con temperaturas que llegarán a los 30 grados entre las 16:00 y las 17:00, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 60% a la medianoche y aumentando hasta un 79% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas se elevan, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 52% a las 11:00 y bajando hasta un 37% en la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h a las 10:00. La dirección del viento será predominantemente del este, lo que puede contribuir a una sensación de frescura en las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, se prevén ráfagas de viento que alcanzarán hasta 12 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso.

No se anticipan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Con el ocaso programado para las 19:40, los habitantes de Andújar podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol en un cielo despejado, cerrando así un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y reuniones familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.