El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C a las 18°C en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27°C en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 99% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 55% a media tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h en las horas de la mañana y alcanzando rachas de hasta 25 km/h por la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas cálidas, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Aljaraque pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol se mantengan presentes hasta el ocaso, que se producirá a las 19:52. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 22°C hacia el final de la tarde y 21°C al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.