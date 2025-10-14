El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que se registre la temperatura más alta del día. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 17 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán niveles de humedad que rondan el 78%, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, alcanzando niveles de alrededor del 35% por la tarde, lo que permitirá que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, principalmente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente durante las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los residentes y visitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes de la zona.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se presenta como ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es una oportunidad perfecta para realizar actividades en la naturaleza o simplemente disfrutar de un paseo por la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.