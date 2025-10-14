El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 65% al amanecer y subiendo hasta un 74% a la 1 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort. A la hora del almuerzo, se espera que la humedad se sitúe en un 82%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con una velocidad que oscilará entre los 8 y 12 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. A partir de las 3 de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, manteniendo una velocidad moderada que podría llegar a los 16 km/h. Esto ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, con un valor estimado de 30 grados . A medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso, situándose en 29 grados a las 5 de la tarde y descendiendo a 28 grados hacia las 6 de la tarde. La puesta de sol está programada para las 19:48, momento en el cual las temperaturas comenzarán a bajar de manera más pronunciada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que aportarán frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-13T20:57:12.