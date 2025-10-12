El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 12 de octubre de 2025, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 21 y 29 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos, alcanzando un 33% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también podría generar algunas rachas más fuertes en áreas expuestas, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o reuniones familiares al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:49, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, este 12 de octubre se presenta como un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en El Viso del Alcor, con un tiempo cálido, seco y ventoso que promete ser muy agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.