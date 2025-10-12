El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 21 y 19 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 63% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.

A medida que el día progrese, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados . La humedad relativa disminuirá, situándose en torno al 35%, lo que proporcionará una sensación de calor más llevadera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que significa que no se anticipan lluvias.

A partir de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un incremento en la presencia de nubes altas y cubiertas. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 29 grados hacia las 18:00 horas. La humedad relativa aumentará nuevamente, llegando a un 36%. A pesar de la mayor nubosidad, la probabilidad de tormentas se mantiene baja, con un 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento será un factor notable a lo largo del día. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 11 km/h. A medida que avance la tarde, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, aunque también se recomienda precaución ante posibles ráfagas más fuertes.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con temperaturas que descenderán a los 21 grados . La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando un 51%. La puesta de sol se producirá a las 19:50, marcando el final de un día que, aunque comenzó despejado, se tornará más nuboso hacia la tarde y la noche. En resumen, se espera un día cálido y mayormente seco, ideal para actividades al aire libre, aunque con la posibilidad de un cambio en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.