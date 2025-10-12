El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 68% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 54% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, donde se prevén rachas de hasta 28 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias ni tormentas. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, con la aparición de nubes altas, aunque estas no afectarán significativamente el tiempo soleado que dominará la jornada.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 11 de la noche. El ocaso se producirá a las 19:40, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el día de hoy en Úbeda se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias. Los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un día agradable, perfecto para paseos, reuniones familiares o simplemente para relajarse en los espacios públicos de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.