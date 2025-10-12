El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas, la temperatura comenzará en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 66% y el 32%, lo que sugiere un ambiente relativamente seco a medida que avanza la jornada.

A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá despejado, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento en la temperatura. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 2 de la tarde, comenzarán a aparecer nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es mínima, con un 5% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que indica que, en general, el día se mantendrá seco.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 7 y 15 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En las horas centrales, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará a dirección este, manteniendo una velocidad moderada.

La puesta de sol está prevista para las 19:51, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender de nuevo, alcanzando los 25 grados hacia las 8 de la tarde. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado y temperaturas que rondarán los 21 grados a medianoche.

En resumen, el día de hoy en Tomares se caracteriza por un tiempo mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la posible aparición de nubes altas en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.