El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 18 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 30 grados alrededor de las 14:00 horas, manteniéndose en este rango hasta las 16:00 horas. La tarde será cálida, con un máximo de 31 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será variable, comenzando en un 66% y disminuyendo a un 34% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur-suroeste a una velocidad de 7 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Para la tarde, se anticipa que el viento soplará del este a velocidades que alcanzarán hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo y soleado. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del cielo.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre encontrarán en este día una excelente oportunidad para disfrutar de un tiempo agradable. Con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados, San Juan de Aznalfarache se presenta como un lugar ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.