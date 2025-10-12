El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
La jornada del 12 de octubre de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% y bajando a un 56% durante la mañana. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando un pico de 31 grados en la tarde, alrededor de las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h, lo que contribuirá a una sensación de confort.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un leve aumento al 5% entre las 2 y las 8 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. La ausencia de precipitaciones y la presencia de cielos despejados son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 11 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 43% hacia el final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca. El ocaso se producirá a las 19:51, marcando el final de un día que promete ser perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de seres queridos.
En resumen, el 12 de octubre en La Rinconada será un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.
