El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados hacia las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (80%), disminuirá a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 51% por la tarde. Esto hará que la sensación térmica sea más llevadera, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h. Este viento, aunque moderado, aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría ser un alivio ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:46 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la noche, lo que hará que la velada sea agradable y propicia para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.