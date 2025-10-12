El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 73% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, llegando a un 61% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 12 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que alcance hasta 23 km/h. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas del día, cuando las temperaturas se elevarán hasta alcanzar un máximo de 25 grados en la tarde.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas, especialmente hacia el final del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados. La probabilidad de lluvia es nula, lo que asegura un día seco y soleado.

El ocaso se producirá a las 19:43, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre, como paseos o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos suaves, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.