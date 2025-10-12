El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17°C y 11°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 14°C a las 9:00 y subiendo hasta los 21°C hacia el mediodía. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 99% a las 8:00, pero irá disminuyendo a medida que el día avanza, situándose en torno al 61% a las 11:00.

Durante la tarde, se prevé un ligero aumento en la nubosidad. A partir de las 2:00 PM, el cielo pasará de estar poco nuboso a presentar intervalos de nubes altas y nubosidad variable. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que podrían llegar hasta los 25°C entre las 2:00 y las 4:00 PM. Sin embargo, la sensación térmica será agradable gracias a la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del este, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será muy baja durante todo el día, con un 0% de probabilidad hasta las 8:00 PM. Sin embargo, se prevé un leve aumento en la probabilidad de lluvia entre las 2:00 y las 8:00 PM, con un 15% de probabilidad en la franja horaria de 2:00 a 4:00 PM. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, no se puede descartar la posibilidad de alguna lluvia ligera en la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12°C a las 8:00 PM. El cielo se tornará más cubierto, con nubes que podrían dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 40% hacia las 8:00 PM.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.