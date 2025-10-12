El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 54% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas de mayor calor.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. En las primeras horas, se espera que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h. Esta brisa será un alivio ante las temperaturas que, en su punto máximo, podrían llegar a los 31 grados en la tarde, alrededor de las 5.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La temperatura comenzará a descender a partir de las 6 de la tarde, alcanzando los 29 grados a las 7 y bajando a 25 grados hacia el final de la jornada.

La puesta de sol se producirá a las 19:48, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados a las 11 de la noche, y la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 59% hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día soleado y cálido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.