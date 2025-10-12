El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 31°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 30°C. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo a un 33% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad puede aumentar hacia la noche, alcanzando un 50% al final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Durante las horas más cálidas, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica en las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se formen nubes altas, aunque no se espera que esto afecte significativamente el tiempo despejado que dominará la jornada.

La probabilidad de tormentas también es baja, con un 10% de posibilidad en la franja horaria de 14:00 a 20:00, pero las condiciones generales seguirán siendo favorables para disfrutar del aire libre. En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca será predominantemente soleado y cálido, ideal para celebrar el Día de la Hispanidad, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.