El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 28 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 54% hacia la noche. Esta disminución en la humedad contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo a medida que avanza el día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede variar, especialmente en las horas más calurosas, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en caso de ser necesario.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h hacia el final del día. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. Sin embargo, existe una leve probabilidad de tormentas en la tarde, aunque esta es mínima, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Por lo tanto, es poco probable que se presenten condiciones adversas que interrumpan las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:47, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Osuna podrán disfrutar.

En resumen, el día de hoy en Osuna se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y mayormente soleado, ideal para celebrar el Día de la Hispanidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.