El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 28 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 39% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 16 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas y ayudará a mantener un ambiente confortable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el viento será predominante del este, se registrarán cambios en la dirección hacia el sur en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias que puedan alterar los planes al aire libre. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo en términos meteorológicos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:49 horas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje y las estrellas que comenzarán a aparecer en el firmamento.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones son perfectas para ello.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.