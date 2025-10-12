El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Montilla se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 1 de la mañana y alcanzando los 17 grados a las 2 de la madrugada. La sensación de frescura será notable, especialmente en las primeras horas del día, con una humedad relativa que rondará el 77% al amanecer.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta los 16 grados a las 4 y 5 de la mañana, pero comenzará a recuperarse rápidamente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 25 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable. La humedad relativa disminuirá a un 40% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será ligero, predominando del noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Esto permitirá que el día se sienta fresco sin ser incómodo. A medida que el sol avance en el cielo, la temperatura alcanzará su punto máximo de 27 grados a las 5 de la tarde, justo antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final del día. Sin embargo, no se anticipa ninguna precipitación, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos o actividades deportivas, no se verán afectados por el tiempo.

Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 9 de la noche y bajando a 20 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol se producirá a las 19:45, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Montilla podrán disfrutar antes de que la oscuridad cubra la ciudad.

En resumen, el día de hoy en Montilla se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.