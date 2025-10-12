El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar niveles más cómodos, alrededor del 40% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor que se experimentará en las horas pico. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada hará que el día sea ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, lo que podría ofrecer un alivio refrescante ante el calor. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics o excursiones. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la tierra, creando un ambiente luminoso y acogedor.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando alrededor de 22 grados hacia el final del día, lo que hará que la velada sea agradable y templada.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.