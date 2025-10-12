El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Martos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y 15°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26°C en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que comenzará en un 73% por la mañana y descenderá a niveles más cómodos, alrededor del 36% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 8 y 29 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor de la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá que el calor se sienta con mayor fuerza.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto se complementa con la ausencia de tormentas, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas nubes altas, aunque no se espera que afecten significativamente el tiempo general.

La tarde será el momento más cálido del día, con temperaturas que alcanzarán los 26°C, lo que invita a disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia las 22:00 horas, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado.

En resumen, Martos disfrutará de un día espléndido, ideal para aprovechar el tiempo primaveral de octubre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.