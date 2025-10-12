El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Marchena disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C a las 19°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que se sitúe en torno a los 30°C. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que comenzará en un 65% por la mañana y descenderá hasta un 31% en las horas más cálidas del día, lo que generará una sensación de calor moderado.

El viento, que soplará principalmente del este, tendrá una velocidad que variará entre 5 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, donde se registrarán ráfagas de hasta 29 km/h. Esta brisa será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente más agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de nubes altas, pero sin que esto implique un riesgo de tormentas o precipitaciones significativas.

La tarde se presentará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 25°C al caer la noche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida al caer el sol.

En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado hará que sea un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la calle.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.