El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 32% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más agradables. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 16 km/h. Este viento ligero proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h en momentos puntuales, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto se traduce en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, picnics o simplemente relajarse en el jardín. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, aunque no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento ligero que hará que la jornada sea placentera. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.