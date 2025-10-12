El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 21 y 19 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana, alcanzando un 71% a las 2 de la tarde.

A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, donde se prevé que lleguen a los 30 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero incremento en la humedad, que podría llegar a un 36% en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá agradable gracias a la brisa que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 20 km/h, lo que ayudará a mitigar el calor.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la posibilidad de tormentas hacia la tarde, aunque se estima que esta probabilidad no superará el 10%. Esto sugiere que, aunque el cielo se nublará, las condiciones seguirán siendo mayormente secas.

En cuanto a la noche, se espera que las temperaturas desciendan gradualmente, alcanzando los 24 grados a las 11 de la noche. La humedad relativa aumentará, llegando a un 55% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más notable. El viento, que durante el día ha soplado con cierta intensidad, disminuirá su velocidad en las horas nocturnas, lo que contribuirá a una atmósfera más tranquila.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un cielo que se irá nublando hacia la tarde. Las condiciones climáticas son favorables, y aunque hay una ligera posibilidad de tormentas, no se prevén lluvias significativas. Es un día perfecto para disfrutar de la festividad del Pilar, con temperaturas agradables y un ambiente propicio para salir y disfrutar de la comunidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.