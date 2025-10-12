El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de octubre

El día de hoy, 12 de octubre de 2025, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 81%, lo que proporcionará un ambiente relativamente cómodo, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. En particular, se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 20 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ser un alivio ante el calor del día. Sin embargo, no se anticipan condiciones de precipitación, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 18 grados al caer el sol, que se producirá a las 19:45. La humedad aumentará ligeramente al caer la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Para aquellos que planean salir a disfrutar de la tarde, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas posteriores al ocaso. En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T20:52:11.